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    • Команда создателей сериала «5:32» выдвинула ответные обвинения автору книги

    2 Августа 2022 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Компания ТОО Salem Social Media ответила на обвинения автора книги «Вне протокола. Тайна громких преступлений в Казахстане» Аскара Джалдинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В компании считают, что нарушений прав на интеллектуальную собственность Аскара Джалдинова нет, потому что книга, как и сериал, содержит события и факты криминальной истории страны. Сообщения о событиях и фактах не охраняются авторским правом. Творческую интерпретацию событий и фактов может делать любое лицо.

    «Salem» отмечает, что как раз права компании на аудиовизуальное произведение сериала «5:32» были нарушены. Так как видеофрагменты сериала использованы в рамках продвижения второго издания книги Аскара Джалдинова. «Salem» будет защищать свое право интеллектуальной собственности», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в сети Facebook.

    Ранее Аскар Джалдинов заявлял, что истории, о которых рассказывалось в сериале «5:32», заимствованы из его книги без его согласия. Досудебные претензии уже отправлены ТОО Salem Social Media, режиссеру Алишеру Утеву и двум сценаристам, которые работали над этим сериалом. Он подчеркнул, что премьера сериала состоялась в 2021 году, а книга написана в 2020 году.


    Автор:

    Анеля Касымова

    #Общество #Юриспруденция
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