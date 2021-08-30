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    Команда Казахстана по велоспорту на треке выступит на чемпионате мира

    30 Августа 2021, 23:00

    КАИР. КАЗИНФОРМ - Юниорская сборная команда Казахстана по велоспорту на треке прибыла в Каир на чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Спортсмены уже провели первую тренировку.

    «Парни поедут все спринтерские виды на чемпионате мира. Это командный спринт, спринт, кейрин и гит с места 1000 метров. А среди юниорок Голубкова поедет только индивидуальные виды - спринт, кейрин и гит 500 метров с места.

    Команда у нас молодая, участвует впервые в международных соревнованиях. Никогда не выезжали за рубеж, за исключением Голубковой - она как-то в Россию ездила.

    Настроены по-боевому. Трек специфический, деревянный, открытый. Это в новизну. Но будем бороться за хорошие места», - рассказал тренер команды юниоров по спринту Иван Сиваш.

    Напомним, на ЧМ выступят Кирилл Курдиди, Данил Остренков, Мирас Алпатов, Тимур Шалесный, Юлия Голубкова.

    ЧМ пройдет с 1 по 5 сентября.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Египет Велоспорт
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