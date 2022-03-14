Команда Казахстана по таеквондо завоевала 15 медалей в Иране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по таеквондо завершила серию выступлений в Иране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В последний день Кубка президента Азиатской федерации копилка сборной пополнилась еще одной наградой.

Ерасыл Арапбай, выступающий в весовой категории до 68 килограммов, завоевал бронзовую медаль.

Таким образом, казахстанцы отметились тремя наградами: «золото» у Жансель Дениз, Смайыл Дуйсебай и Ерасыл Арапбай стали бронзовыми призерами.

Напомним, казахстанцы принимали участие в трех международных турнирах в столице Ирана: чемпионат Азии среди клубов, традиционный турнир Fajr Open и Кубок президента Азиатской федерации таеквондо.

По итогам этих соревнований у национальной команды Казахстана 15 медалей разного достоинства: два «золота», три «серебра» и десять бронзовых наград.