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    Команда Казахстана по таеквондо завоевала 15 медалей в Иране

    14 Марта 2022, 20:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по таеквондо завершила серию выступлений в Иране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В последний день Кубка президента Азиатской федерации копилка сборной пополнилась еще одной наградой.

    Ерасыл Арапбай, выступающий в весовой категории до 68 килограммов, завоевал бронзовую медаль.

    Таким образом, казахстанцы отметились тремя наградами: «золото» у Жансель Дениз, Смайыл Дуйсебай и Ерасыл Арапбай стали бронзовыми призерами.

    Напомним, казахстанцы принимали участие в трех международных турнирах в столице Ирана: чемпионат Азии среди клубов, традиционный турнир Fajr Open и Кубок президента Азиатской федерации таеквондо.

    По итогам этих соревнований у национальной команды Казахстана 15 медалей разного достоинства: два «золота», три «серебра» и десять бронзовых наград.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Иран
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