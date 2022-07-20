Команда Казахстана по пулевой стрельбе выступает на этапе Кубка мира в Южной Корее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В южнокорейском городе Чангвон в эти дни проходит этап Кубка мира по пулевой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В соревнованиях принимают участие более 435 спортсменов из 44 стран мира.

Команду Казахстана представляют 11 спортсменов.

Данный турнир является рейтинговым соревнованием, которое входит в число отборочных на Олимпиаду-2024.

На сегодняшний день по мировому рейтингу два казахстанца входят в TOП-10:

- Ислам Усейнов - восьмое место;

- Никита Чирюкин - девятое место.

Фото: olympic.kz