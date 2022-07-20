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    Команда Казахстана по пулевой стрельбе выступает на этапе Кубка мира в Южной Корее

    20 Июля 2022, 17:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В южнокорейском городе Чангвон в эти дни проходит этап Кубка мира по пулевой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В соревнованиях принимают участие более 435 спортсменов из 44 стран мира.

    Команду Казахстана представляют 11 спортсменов.

    Данный турнир является рейтинговым соревнованием, которое входит в число отборочных на Олимпиаду-2024.

    На сегодняшний день по мировому рейтингу два казахстанца входят в TOП-10:

    - Ислам Усейнов - восьмое место;

    - Никита Чирюкин - девятое место.

    Фото: olympic.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Корея
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