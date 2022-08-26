Команда Казахстана по настольному теннису стартовала на WTT Feeder в Чехии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по настольному теннису провела первые матчи в рамках крупного турнира WTT Feeder в Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В квалификации результаты наших спортсменов следующие:

Айдос Кенжигулов - Андреа Ландрие (Франция) 2:3

Алан Курмангалиев - Франтишек Ондерка (Чехия) 0:3

Айя Алимбаева - Андриана Илласова (Словакия) 0:3

Женская пара Зауреш Акашева/Анастасия Лаврова победили Мархабо Магдиеву/Розалину Хаджиеву (Узбекистан) 3:0. В основной сетке соревнований сыграют с парой Андриана Илласова/Янцзы Лиу (Словакия/Австрия).

Анастасия Лаврова/Андрей Путунтика (Казахстан/Молдова) прошли Словению 3:1, но проиграли Корее 1:3.

В личном разряде на площадку выйдут Зауреш Акашева и Анастасия Лаврова.





Фото: olympic.kz











