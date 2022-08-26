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    Команда Казахстана по настольному теннису стартовала на WTT Feeder в Чехии

    26 Августа 2022 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по настольному теннису провела первые матчи в рамках крупного турнира WTT Feeder в Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В квалификации результаты наших спортсменов следующие:

    Айдос Кенжигулов - Андреа Ландрие (Франция) 2:3
    Алан Курмангалиев - Франтишек Ондерка (Чехия) 0:3
    Айя Алимбаева - Андриана Илласова (Словакия) 0:3

    Женская пара Зауреш Акашева/Анастасия Лаврова победили Мархабо Магдиеву/Розалину Хаджиеву (Узбекистан) 3:0. В основной сетке соревнований сыграют с парой Андриана Илласова/Янцзы Лиу (Словакия/Австрия).

    Анастасия Лаврова/Андрей Путунтика (Казахстан/Молдова) прошли Словению 3:1, но проиграли Корее 1:3.

    В личном разряде на площадку выйдут Зауреш Акашева и Анастасия Лаврова.


    Фото: olympic.kz




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