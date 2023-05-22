Команда Казахстана по хоккею сохранила место в высшем дивизионе чемпионата мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 22 мая, команда Казахстана по хоккею проведет заключительный матч на чемпионате мира в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Наши хоккеисты встретятся с аутсайдером группы B сборной Словении. Данная команда занимает последнее место из восьми сборных, не набрав ни одного очка.

Казахстан с четырьмя очками пока находится на шестом месте. Тем не менее, наша команда сохранила прописку в высшем дивизионе. Его покинут словенцы.



