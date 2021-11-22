Команда Казахстана по футзалу сыграет два матча против Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по футзалу сыграет два матча против Узбекистана. Соответствующая договоренность была достигнута в процессе переговоров между двумя футбольными федерациями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В рамках подготовки к чемпионату Евро-2022, сборная Казахстана под руководством главного тренера Рикардо Кака проведет два товарищеских матча против сборной Узбекистана.

Оба матча состоятся в Нур-Султане, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова 14 и 15 декабря 2021 года. Начало встречи в 19:00.

Напомним, Казахстан примет участие в Евро-2022, которое пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. Соперниками казахстанцев в группе B станут Словения, Италия и Финляндия.

