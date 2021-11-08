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Команда Казахстана по боксу вернулась с ЧМ-2021 на родину

8 Ноября 2021 09:11
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Команда Казахстана по боксу вернулась с ЧМ-2021 на родину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команду Казахстана по боксу тепло встретили болельщики в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Отечественные боксеры вернулись с чемпионата мира в Белграде (Сербия) с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями. По итогам чемпионата мира под руководством главного тренера Кайрата Сатжанова команда заняла второе место в общей медальной таблице.

Это лучший результат команды со времен домашнего турнира в Алматы в 2013 году.

В свою очередь, главный тренер сказал, что доволен результатами команды, а победители и призеры не скрывали, что почувствовали поддержку болельщиков.

Напомним, «золото» стране принесли Темиртас Жусупов (48 кг) и Сакен Бибосынов (51 кг), «серебро» — Махмуд Сабырхан (54 кг) и Серик Темиржанов (57 кг), «бронзу» - Аблайхан Жусупов (67 кг).

Помимо медалей, призеры ЧМ-2021 получили и внушительные премиальные от AIBA: 100 000 долларов - за «золото», 50 000 долларов - за «серебро» и 25 000 долларов за «бронзу». Также завоевавших медали казахстанских боксеров премировала и Казахстанская федерация бокса: 70 000 долларов - за «золото», 50 000 долларов - за «серебро», 30 000 долларов - за «бронзу».

Таким образом, в общей сложности пять казахстанских боксеров, попавших в число призеров ЧМ-2021, заработали 595 000 долларов (325 000 долларов - от AIBA, 270 000 долларов - от КФБ).

Фото: Пресс-служба НОК, Сали Сабиров


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#Соотечественники   #Спорт   #Бокс  
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