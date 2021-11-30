Команда Казахстана по баскетболу одержала вторую победу в отборе на чм-2023

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ответная встреча мужской Национальной сборной Казахстана по баскетболу против Сирии в рамках квалификации на кубок мира 2023 года стала не мене захватывающей, чем домашняя игра. Интрига сохранялась практический на протяжении всего матча, и вновь наши парни совершили решающий рывок в концовке, закрепив успех в очном противостоянии с сирийцами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Со сборной Сирии первое знакомство произошло буквально три дня назад и «по свежим следам» наша команда хорошо разбирается в составе соперников. Конечно, основной угрозой для нашего коллектива являлся натурализованный американец Амир Джаббар Хинтон, который в первой игре набрал 33 очка. Также еще одним лидером был Этоуни Бакар. Кроме того, неплохую игру в Казахстане провели Анас Шабан, Джамал Саддир, Кемаль Канболат и Хани Адрибе. Все эти игроки были заявлены и на эту игру. В составе сирийцев были пару изменений – Абдулвахаб Алхамви и Шариф Аль Ош, не проявившие себя в первой игре, были заменены на Тарека Альджаби и Тофека Салеха. Что касается нашего состава, то он абсолютно не изменился с прошлой встречи. Также Дарко Руссо не поменял стартовую пятерку и на этой встрече – Шаим Куанов, Александр Жигулин, Дмитрий Гаврилов, Максим Марчук и Рустам Мурзагалиев.

Дмитрий Гаврилов оказался более удачливым при стартовом подбрасывании, но первая наша атака не принесла очков. А вот соперники в первой же своей атаке заработали три очка. Казахстанцам понадобилось еще пару атак, чтобы открыть свой счет и повел вперед «Степных Волков» капитан Рустам Мурзагалиев – точные три очка. Сирийцы вышли сразу же вперед, но еще один трехочковый, теперь уже от Александра Жигулина, и казахстанская команда впервые в матче вышла вперед. Но далее сирийцы захватили инициативу и к середине первого периода лидировали уже на восемь очков. Сразу после экватора четвери Рустам Мурзагалиев набрал еще три очка. В следующие три минуты наши игроки вновь «стреляли» мимо цели, а отрыв сирийцев добрался до девяти очков. На восьмой минуте периода Руслан Айткали прервал безрезультативную паузу своими тремя очками, а затем очки набрали Дмитрий Гаврилов и Антон Быков. Казахстанское отставание сократилось до двух очков. Несмотря на еще два очка от Антона Быкова «Степные Волки» не смогли догнать соперников до конца периода – 20:18.

Чуть более минуты игры во второй четверти, Быков стал первым игроком набравшим очки в периоде. Счет сравнялся, но Сирия вновь вышла вперед. Антон Быков записал еще два очка на свой счет, после очков от Николая Бажина, наша команда впервые за последние десять игровых минут вышла вперед. В середине проходила равная по результативности борьба, а команды пару раз сменили друг друга на посту лидера. В нашем составе свои счета обновили Быков, Балашов и Максим Марчук. А после еще трех результативных атак от Жигулина, Балашова и Айткали наше преимущество достигло восьми очков. Хозяева паркета смогли навязать борьбу и сократили отставание до трех очков, не позволив нашей команде поразить цель, за это время и в ситуацию вмешался Дарко Руссо, воспользовавшийся правом на минутный перерыв. Но тайм-аут не сильно помог. Кольцо соперников так и не поддалось до большого перерыва. Сирийцы смогли набрать еще одно очко и проиграли первую половину игру, но с отставанием лишь в два очка – 37:39. По статистике первой половины казахстанцы заметно перебросали соперников с игры, набрав почти на десять очков больше, но опять подвела грубость в игре. Сирийцы подходили к линии штрафных 12 раз, восемь из которых реализовали, а у казахстанцев был стопроцентный результат один из одного. По всем остальным показателям казахстанская команда немного была впереди.

Третья четверть стартовала крайне неудачно для нашего коллектива. Сирийцы быстро сравняли счет в игре и вышли вперед. У наших игроков возникали сложности с реализацией. А более того нервы начали немного сдавать и в наш пассив записали сначала технический фол, а затем сразу неспортивный. Сирия ушла вперед на семь очков, а нашим игрокам понадобилось чуть более трех очков, чтобы впервые обновить счет в этом периоде. Наши игроки смогли собраться с силами и начали поход за восстановлением равенства в игре. Очки в первой половине на свой счет записали только Антон Быков и Максим Марчук, но этого хватило, чтобы сократить отставание до трех очков к середине четверти. Далее после штрафных от Жигулина и Быкова счет сравнялся, а Антон Быков, вновь с линии штрафных вывел нашу команду вперед. Хозяева площадки сравнивали счет, но концовка четверти, в общем, удалась казахстанскому коллективу. Очки на свой счет записали Олег Балашов и Максим Марчук, а также ни один раз отличился Антон Быков. «Степные Волки» выигрывали пять очков перед финальной десятиминутке – 55:60.

Пять очков преимущество не давали никакой уверенности в победе, тем более, что спустя минуту игры, разница составляла всего одно очко. Но нашим игрокам вновь удалось захватить инициативу и постепенно наращивать преимущество. Первые очки в четверти набрал Руслан Айткали. А ближе к середине периода наш счет стал обновляться гораздо быстрее. По два очка от Антона Быкова и Максима Марчука и три очка от Руслана Айткали, и наше преимущество достигло уже восьми очков. Ну а перед экватором четверти все тот же Руслан Айткали впервые в этом матче довел разницу между командами до двузначной цифры. Десять очков за пять минут до конца матча еще не победа, но казахстанцы чувствовали себе гораздо комфортней своих соперников, которые старались сократить отставание, но сразу же получали «ответку» от нашей команды. Три очка от Олега Балашова и точные штрафные от Максима Марчука удерживали наше преимущество в двузначном значении. В концовке игры команды неплохо защищались и игра была не так результативна, но, пожалуй, после точной трехи от Максима Марчука, за минуту до конца игры, все уже было окончательно ясно, ведь наша команда лидировала на двенадцать очков. Соперники не сдавались и взяли минуту перерыва, после чего порадовали местных болельщиков мощным данком, но в следующей атаке Олег Балашов вернул двенадцать очков разницы, а до конца оставалось чуть более двадцати очков. Соперники заработали право на два штрафных и реализовали их, но вновь проиграли Казахстану с отставанием в 10 очков – 71:81. Как и в первой игре наша команда во второй половине поправила свой показатель штрафных бросков, кроме того заметно перебросала с игры и собрала на 10 подборов больше, чем соперники.

Лучшие игроки матча:

Сирия: Амир Джаббар Хинтон сегодня также был очень активным и снова доставил большое количество проблем казахстанцам, набрав 32 очка, но вот в игре под кольцом он смотрелся уже не так уверенно как в первом матче, только четыре подбора. Кроме того, на его счету две передачи, пять перехватов и два блокшота. У Кемаля Канболата 13 очков и четыре подбора.

Казахстан: сегодня лучшим в составе нашего коллектива стал Антон Быков, который в нужные моменты активно включался в игру и был очень активен в игре под кольцом. В итоге Антон набрал 24 очка и семь подборов. В игре Олега Балашова иной раз чувствовалась нервозность, как ни как лишь вторая игра за сборную, но Дарко Руссо сегодня ему доверял и, как оказалось не зря – 12 очков, пять подборов, пять передач и четыре перехвата. Максим Марчук, как всегда взвалил на себя очень много работы и заработал 14 очков, пять подборов, три передачи, два перехвата и один блокшот. Руслан Айткали сегодня также показал отличную игру и был очень полезен. В итоге обновил свой личный счет на 13 очков и 3 подбора.