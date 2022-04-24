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    Команда из ВКО стартовала с победы на чемпионате Азии по женскому волейболу

    24 Апреля 2022, 22:41

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В многофункциональном спортивном комплексе «Арена» стартовал чемпионат Азии по женскому волейболу. В нем принимают участие команды из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Ирана и Таиланда. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Два клуба из Казахстана, встретились между собой в первом же матче чемпионата. В упорной борьбе, победу со счетом 3:1 одержал Восточно-Казахстанский «Алтай». Команды играли 4 тайма из 5, ведь для победы достаточно досрочно выиграть всего 3 тайма.

    В первом тайме «Алтай» победил со счетом 25:18. Во втором тайме «Куаныш» сравнял счет, одержав победу со счетом 19:25. В третьем тайме «Алтай» вновь вышел вперед, выиграв со счетом 25:19. В четвертом тайме Восточно-Казахстанский клуб поставил точку в этом матче, взяв вверх со счетом 25:19.

    Завтра «Куаныш» встретится с одним из главных фаворитов турнира – Diamond Food Fine Chef Sport Club из Таиланда, а «Алтай» выявит сильнейшего в матче с командой Kyrgyzstan VC из соседнего Кыргызстана. «Алтай» является действующим чемпионом Азии 2021 года.

    Ранее представители команд провели пресс-конференцию, где отметили, что к турниру спортсменки готовились тщательно и к столь важному чемпионату готовы. Иностранные спортсмены отметили радушный прием и выразили благодарность организаторам за приглашение. Организаторами турнира стали Федерация волейбола Республики Казахстан и волейбольный клуб «Алтай» при поддержке акимата ВКО, управления физической культуры и спорта по ВКО.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Спорт
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