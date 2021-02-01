Команда из Казахстана проиграла первый матч на Кубке развития в Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Минск в эти дни принимает международный турнир по футболу «Кубок развития». Команда Казахстана в первом матче соревнований потерпела поражение от сверстников из Таджикистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Матч завершился разгромной победой таджикских футболистов со счетом 7:1.

Голы: Никита Губарев 71 – Худойдодзода Абдулфатох 2, Мехрубон Каримов 54, Алиджони Айни 60, Хухмиддин Шомуродов 66, Хуршед Давадзода 80, Инаятулло Шахриоли 84, Асадбек Джурабекзода 89 Удаление: Сергей Иванов 18. В следующем матче Казахстан U-17 встретится с Беларусью U-17. Игра состоится 3 февраля в 18:00 по Нур-Султану.