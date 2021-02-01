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    Команда из Казахстана проиграла первый матч на Кубке развития в Беларуси

    1 Февраля 2021, 09:39

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Минск в эти дни принимает международный турнир по футболу «Кубок развития». Команда Казахстана в первом матче соревнований потерпела поражение от сверстников из Таджикистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Матч завершился разгромной победой таджикских футболистов со счетом 7:1.

    Голы: Никита Губарев 71 – Худойдодзода Абдулфатох 2, Мехрубон Каримов 54, Алиджони Айни 60, Хухмиддин Шомуродов 66, Хуршед Давадзода 80, Инаятулло Шахриоли 84, Асадбек Джурабекзода 89 Удаление: Сергей Иванов 18. В следующем матче Казахстан U-17 встретится с Беларусью U-17. Игра состоится 3 февраля в 18:00 по Нур-Султану.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Беларусь
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