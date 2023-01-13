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    Команда из Казахстана примет участие в хоккейном турнире  в Казани

    13 Января 2023, 22:49

    КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - С 14 по 17 января в столице Татарстана пройдет любительский турнир среди команд исламских стран и Республики Татарстан «Kazan Hockey Cup». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

    Всего в турнире участвуют 12 команд. Казахстан на международном первенстве представит команда «Өскемен», которая выступит в группе В. Соперниками наших любителей станут команды Туркменистана, Кыргызстана и Татарстана.

    В состав команды вошли бывшие профессиональные хоккеисты, а также экс-игроки сборной Казахстана:
    Вратари: Сергей Вербицкий, Владислав Нурек
    Защитники: Евгений Мазунин, Темирлан Курсакбаев, Ернур Хасенов, Евгений Фадеев, Сергей Мирошниченко
    Нападающие:Ерлан Можанов, Талгат Жайлауов, Омар Жаксылык, Серик Шидеринов, Алексей Самусенко, Жан Сембигазыев, Вадим Рифель, Алмас Тлеубаев, Александр Вологодский, Максим Худяков, Андрей Огородников
    Главный тренер – Андрей Райский
    Тренер – Ерлан Елтаев

    Расписание матчей в группе В:
    14 января, 23:00 – Кыргызстан – Казахстан

    15 января, 21:30 – Татарстан – Казахстан
    16 января, 18:00 – Казахстан - Туркменистан
    Спорт Хоккей
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