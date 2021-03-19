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    Команда Франции по футболу объявила состав на матч с Казахстаном

    19 Марта 2021, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав на матч квалификации чемпионата мира-2022 против Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    На игры вызваны 26 футболистов:

    Вратари: Альфонс Ареоля («Фулхэм», Англия), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Майк Меньян («Лилль», Франция), Стив Манданда («Олимпик Марсель», Франция);

    Защитники: Люка Динь («Эвертон», Англия), Лео Дюбуа («Олимпик Лион», Франция), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба – «Бавария», Германия), Преснель Кимпембе («ПСЖ», Франция), Клеман Лангле («Барселона», Испания), Ферлан Менди, Рафаэль Варан (оба – «Реал Мадрид», Испания), Курт Зума («Челси», Англия);

    Полузащитники: Нголо Канте («Челси», Англия), Танги Ндомбеле («Тоттенхэм», Англия), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Адриен Рабьо («Ювентус», Италия), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм», Англия);

    Нападающие: Виссам Бен Йеддер («Монако», Франция), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба – «Барселона», Испания), Оливье Жиру («Челси», Англия), Тома Лемар («Атлетико Мадрид», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

    Главный тренер: Дидье Дешам.

    Матч квалификации ЧМ-2022 между Казахстаном и Францией состоится 28 марта на стадионе «Астана Арена». Начало в 19:00 по столичному времени.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Франция
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