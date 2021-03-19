Команда Франции по футболу объявила состав на матч с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав на матч квалификации чемпионата мира-2022 против Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На игры вызваны 26 футболистов:

Вратари: Альфонс Ареоля («Фулхэм», Англия), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Майк Меньян («Лилль», Франция), Стив Манданда («Олимпик Марсель», Франция);

Защитники: Люка Динь («Эвертон», Англия), Лео Дюбуа («Олимпик Лион», Франция), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба – «Бавария», Германия), Преснель Кимпембе («ПСЖ», Франция), Клеман Лангле («Барселона», Испания), Ферлан Менди, Рафаэль Варан (оба – «Реал Мадрид», Испания), Курт Зума («Челси», Англия);

Полузащитники: Нголо Канте («Челси», Англия), Танги Ндомбеле («Тоттенхэм», Англия), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Адриен Рабьо («Ювентус», Италия), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм», Англия);

Нападающие: Виссам Бен Йеддер («Монако», Франция), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба – «Барселона», Испания), Оливье Жиру («Челси», Англия), Тома Лемар («Атлетико Мадрид», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

Главный тренер: Дидье Дешам.

Матч квалификации ЧМ-2022 между Казахстаном и Францией состоится 28 марта на стадионе «Астана Арена». Начало в 19:00 по столичному времени.