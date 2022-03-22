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    Команда «Астана» примет участие в итальянской многодневке

    22 Марта 2022, 10:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда «Astana Qazaqstan Team» совместно с тремя гонщиками континентальной команды «Astana Qazaqstan Development Team» примет участие в итальянской многодневной гонке «Международная неделя Коппи-Бартали», которая пройдет в период с 22 по 26 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Пресс-служба опубликовала на официальном сайте велокоманды с остав велогонщиков на многодневную гонку: Антони Нибали (Италия), Винченцо Нибали (Италия), Нурберген Нурлыхасым (Казахстан), Джанмарко Гарофоли (Италия, континентальная команда), Хуан Карлос Лопес (Колумбия, континентальная команда), Харольд Мартин Лопес (Эквадор, континентальная команда).

    Спортивный директор в гонке: Джузеппе Мартинелли (Италия).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Велоспорт
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