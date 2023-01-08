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    Колонну из 424 машин сопроводили полицейские из Щучинска в Астану

    8 Января 2023, 18:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские из-запогодных условий несут службу в усиленном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «В ночь на 8 января из-за неблагоприятных погодных условий сопровождение колонны из 424 автомашин, в том числе 382 легковых и 42 грузовых, из города Щучинск в Астану лично возглавил начальник Управления местной полицейской службы Аслан Кызбикенов»,- говорится в сообщении.

    Также сообщается, что 7 января около 15:00 часов на 265 км автодороги «Астана - Петропавловск» членами экипажа «Тулпар 10» батальона патрульной полиции Русланом Каскулаковым и Жаксылыком Байдулиным был замечен автомобиль марки DAF. Житель столицы, направлявшийся в город Петропавловск, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. Стражи порядка, мониторившие данный участок автодороги, поспешили на помощь водителю большегруза. Прибегнув к помощи проезжавшего мимо водителя автомобиля марки Урал, полицейские помогли жителю столицы выбраться из кювета.

    Всего за два дня акмолинские полицейские обеспечили безопасность 988 транспортных средств.


    Фото: кадр из видео
    Акмолинская область Транспорт Видео Дороги
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