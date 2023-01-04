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    Колонна машин застряла на Бартогайском водохранилище: эвакуированы 8 женщин и ребенок

    4 Января 2023, 20:15

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Спасательные работы продолжаются на Бартогайском водохранилище в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    По информации ДЧС Алматинской области, на 17:30 продолжается работа по расчистке участка автодороги областного значения «Турген-Батан-Обсерватория Асы» силами Казселелезащиты и ДСУ-13 для последующей эвакуации застрявших граждан в горной местности на Бартогайском водохранилище на 38 автомашинах в количестве 53 человек, из них двое детей. На данный момент эвакуированы в штаб на экопост 8 женщин и двухлетний ребенок.

    В составе застрявшей колонны находятся сотрудники департамента по ЧС, спасатели - парамедики РОСО, которые на высокопроходимой технике организовали пункт обогрева на двух автомобилях. Также совместно с местными исполнительными органами и волонтерами организована доставка ГСМ, теплых одеял и продуктов питания.

    Эвакуация усложняется обильным снежными осадками и сошедшими на дорогу лавинными массами. Инженерная и спасательная техника продолжает движение навстречу застрявшей колонне.

    Всего по состоянию на 17:30 в аварийно-спасательных работах задействованы 85 человек и 38 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям, республиканского оперативно-спасательного отряда, департамента полиции, облздрава, местных исполнительных органов и добровольцев-волонтеров.

    Как сообщалось ранее, пропавшую семью из семи человек искали 3 января в Алматинской области и обнаружили их в застрявшей колонне на Бартогайском водохранилище.



    Фото: gov.kz
    Алматинская область Происшествия МЧС
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