Коллективы крупных компаний массово вакцинируются в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Формирование коллективного иммунитета - главный способ остановить распространение коронавирусной инфекции и победить пандемию. А в связи с эпидемиологической ситуацией в столице очень важно проводить вакцинацию массово, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В Нур-Султане одной из первых компаний, которая провела полную иммунизацию своих сотрудников, стало ТОО «Digital System Servis». Менеджер компании Майда Кожаниязова рассказала о том, как проводилась вакцинация коллектива.

«В нашей компании работают 89 человек. Можно сказать, что все они были полностью вакцинированы и получили оба компонента. Только двое наших сотрудников не прошли иммунизацию по состоянию здоровья после разрешения врача. Когда руководство решило организовать вакцинацию для сотрудников, то около половины сотрудников проявили инициативу и вакцинировались первыми. После ухудшения эпидемиологической ситуации в столице и последующего вынесения нового постановления, обязующего вакцинироваться работников производственных предприятий, мои коллеги не остались в стороне», - говорит Майда Кожаниязова.

Компания предоставила возможность для получения вакцины своим сотрудникам, в рабочее время доставляя их в прививочный пункт на выделенном для этого автотранспорте.

«Мы не работаем напрямую с населением. Но здоровье - бесценное богатство каждого. Поэтому вторая часть наших сотрудников после консультации врачей решила сделать прививку. После вакцинации двое-трое моих коллег болеют, но отмечают, что коронавирус переносят намного легче», - говорит менеджер.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости COVID-19 в Нур-Султане в последние дни три больницы перепрофилированы в ковидные стационары. В городе должен сформироваться коллективный иммунитет, чтобы не вводить строгие карантинные ограничения. А доля коллективного иммунитета должна превышать 60%. В настоящее время в городе первый компонент вакцины получили более 270 тысяч человек.

Как сообщает акимат города, мобильные группы вакцинации в день обслуживают по несколько предприятий. Сегодня прививку получили все сотрудники крупнейшей торгово-розничной сети Magnum Cash&Carry в столице.

Вакцину сотрудники получили в одном из филиалов супермаркета, куда прибыли работники городской поликлиники. По инструкции врачей привитые работники находились под врачебным наблюдением до 30 минут. Медики рассказали о том, какой эффект может быть от прививки, о мерах предосторожности, а также обозначили даты получения второй дозы вакцины.

«Сегодня сотрудники нашего супермаркета добровольно решили пройти вакцинацию. Ни для кого не секрет, что мы работаем непосредственно с покупателями. Ни на один день не прекращали свою работу во время пандемии, чтобы обеспечить людей всем необходимым. В стране бушует COVID-19 — разумеется, вопросы безопасности здоровья для нас важнее всего, поэтому мы проводим коллективную вакцинацию, чтобы обезопасить себя и любимых клиентов», — сказала территориальный директор компании Magnum Cash&Carry Елена Малышева.

«В мире бушует COVID-19. Мы с сотрудниками решили добровольно провакцинироваться, так как мы бесперебойно работаем с покупателями», - сказала директор филиала компании Magnum Анна Пяткина.

«Вакцинация прошла спокойно. Медики очень хорошие. Чувствую себя отлично», - поделился впечатлениями сотрудник компании Жангелди Омаров.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции. На сегодня в городе работает свыше 100 прививочных пунктов, как в учреждениях ПМСП, так и крупных ТРЦ и торговых домах столицы. Кроме того, провакцинировать трудовые коллективы на местах могут мобильные бригады, организованные в каждой поликлинике.