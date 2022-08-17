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    Коллективу Агентства по защите и развитию конкуренции представили нового председателя

    17 Августа 2022 11:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мурат Нуртлеу представил коллективу Агентства по защите и развитию конкуренции представили нового председателя. Руководитель Администрации Президента поблагодарил бывшего председателя Агентства Серика Жумангарина за плодотворную работу и отметил его высокий профессионализм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Представляя коллективу ведомства нового руководителя, Мурат Нуртлеу отметил, что Марат Омаров имеет большой опыт работы на различных ответственных должностях.

    Мурат Нуртлеу подчеркнул, что в настоящее время перед ведомством стоят важные задачи, поставленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В частности, Агентство должно сосредоточиться на создании эффективной системы развития и защиты справедливой конкуренции, демонополизации экономики, ограничении участия государства в предпринимательской деятельности.

    В завершение Руководитель Администрации Президента пожелал успехов коллективу Агентства.

    Фото: akorda.kz
    #Назначения #Администрация Президента РК
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