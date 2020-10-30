Коллективный намаз разрешат проводить со 2 ноября в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Со 2 ноября текущего года (за исключением пятничного намаза) в Туркестанской области разрешено проведение коллективных намазов (пятиразовых намазов) в мечетях. Однако в мечети не должно быть более 100 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Также людям необходимо соблюдать социальную дистанцию в 2 метра с масочным режимом. Духовное управление мусульман Казахстана призывает посетителей мечетей​ строго соблюдать санитарно-дезинфекционный режим.

Главный имам Туркестанской области Мусабек Актамберды сообщает, что в связи с условиями карантина пятничные молитвы пока не читаются.

Кроме того, сотрудники мечети и посетители обязательно должны быть в масках. Во всех мечетях в молитвенных помещениях, читающих Коран, будут​ обеспечивать​ ​ антисептическими средствами. Граждане, которые приходят в мечеть для личного поклонения, не должны находиться в здании в течение длительного времени. Туалеты мечети будут закрыты до окончания карантинного режима.



