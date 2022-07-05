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    Коллективный иммунитет к коронавирусу есть - глава Минздрава

    5 Июля 2022, 13:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллективный иммунитет к коронвирусу у казахстанцев есть. Вместе с тем пока не рассматривается обязательное наличие ПЦР-справки для прибывших из-за рубежа. Об этом сообщила глава Минздрава Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас коллективный иммунитет есть. Более 11 млн человек у нас в стране привиты. Ревакцинацию прошли около 5 млн человек, это почти 67% из подлежащего контингента. Есть переболевшие пациенты, которые заболели легкой формой, но имеют иммунитет. Поэтому, на сегодняшний день мы резкие меры ограничения не принимаем», - заявила министр здравоохранения журналистам после заседания Правительства.

    Она напомнила, что рекомендуется в местах скопления людей - в торговых центрах, аэропортах, ЖД-вокзалах, в самолетах, поездах - носить маски.

    «В среднем за сутки 10 тыс.человек прививаются. В связи с отпускными периодом стали чаще прививаться. Запасы имеются, запас вакцин на сегодняшний день - около 2 млн доз. Поэтому прошу обратиться в поликлинику по месту жительства и посоветоваться с врачом по поводу вакцинации и ревакцинации», - сказала Ажар Гиният.

    Вместе с тем, министр сообщила, что инфекция распространяется внутри страны. Поэтому ведомство пока не рассматривает вводить обязательную ПЦР-справку для прибывших из-за рубежа.

    Ранее Ажар Гиният, комментируя вопрос о прогнозе заболеваемости, заявила, что в стране готовы ко всем сценариям развития коронавируса.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минздрав РК Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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