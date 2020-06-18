Коллектив КазНМУ пожелал Елбасы скорейшего выздоровления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ректор Казахского Национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова от себя и всего коллектива пожелал Елбасы скорейшего выздоровления и бодрости духа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы с особым чувством сопереживания и боли восприняли результаты теста на коронавирусную инфекцию Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. От себя лично и от лица 20-тысячного коллектива студентов, преподавателей и сотрудников Казахского Национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова желаю Елбасы скорейшего выздоровления и бодрости духа. Уверены, что Нурсултан Абишевич как человек железной воли, прошедший все ступени жизненных трудностей, легко и быстро преодолеет болезнь», - пожелал ректор КазНМУ ​​​​​Талгат Нургожин.

Ранее сообщалось, что последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. В настоящее время Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции.

Кроме того, пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай сообщил , что ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. Повода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации.

Фото: kaznmu.kz