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    Коллекцию грампластинок Наума Шафера передадут Павлодару

    26 Апреля 2023, 04:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарцы получат в дар бесценную коллекцию грампластинок композитор, профессора с мировым именем, музыковеда, филолога Наума Шафера, передает МИA «Казинформ».

    «При жизни нашего знаменитого земляка им был создан музей, равного которому нет в мире: среди 27 000 пластинок есть раритетные, прошлого столетия. И эти уникальные издания будут переданы вдовой Наума Григорьевича Натальей Михайловной в дар городу с одной лишь просьбой – сберечь в сохранности и передать следующему поколению», - написал аким города Павлодара Ержан Иманзаипов на своей странице в Instagram.

    Нам Шафер с детства собирал сначала патефонные пластинки, а потом виниловые диски и магнитофонные пленки, накопив более 27 тысяч раритетных записей музыки, возраст некоторых - более века.

    Аким города поблагодарил Наталью Михайловну за прекрасный подарок и заверил, что наследие Наума Григорьевича, собранное им почти в течение века, найдет свое место в ряде культурных ценностей и станет своего рода визитной карточкой Павлодара.

    Наум Шафер стал четвертым казахстанцем, получившим грамоту и орден Евразийского еврейского конгресса, который объединяет еврейские общины 28 стран.

    Известный в Казахстане музыковед и коллекционер из Павлодара Наум Шафер скончался в прошлом году в возрасте на 92 лет.

    Фото: assembly.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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