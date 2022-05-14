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    Коллекция дизайнера из Актау получила признание на модном показе в Тбилиси

    14 Мая 2022, 07:30

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Дизайнер из Актау Асель Зиналиева стала лучшей на показе мод в Грузии. Ее коллекция признана экспертами международного уровня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Свои коллекции в Тбилиси представили дизайнеры из десяти стран мира.

    Талантливые и успешные люди встречаются здесь традиционно на протяжении нескольких лет. Специально для участия в World Rising Stars в Грузию прибыло свыше сотни гостей из разных стран мира. Среди них эксперты международного уровня, которые не просто отметили работы автора из Актау, но и дали им самую высокую оценку – коллекция Asel Sagi collection признана лучшей.

    Асель Зиналиева поделилась своими впечатлениями, отметив высокий уровень мероприятия, его масштабность и значимость. А еще тот факт, что в аэропорту участников мероприятия встречал сам мэр Тбилиси Кахабер Каладзе. К слову, его супруга - Ануки Арешидзе тоже является дизайнером.

    «Конечно, такой прием был приятен. Мы подарили мэру подарки, наши национальные изделия. Безусловно, мы рады победе и благодарны всем, кто помогал нам и поддерживал. Мы получили от зарубежных коллег предложение участвовать в больших проектах. Для меня это большое достижение», - отметила казахстанский дизайнер.

    В пресс-службе акима города Актау отметили, что коллекция в национальном стиле покорила сердца зарубежных дизайнеров.

    «У Асель получаются настоящие произведения искусства, она свой человек в модной индустрии. Коллекция нашей землячки была представлена на различных международных конкурсах, и везде признавался ее безусловный талант», - отмечают в акимате Актау.

    Важно и то, что дизайнер не просто прославляет город и страну, но еще возрождает национальную культуру, сочетая старинные и современные элементы одежды. Национальные узоры невероятно красиво смотрятся на модных вещах, что позволяет создавать новые стильные образы, которые становятся все популярнее за рубежом.

    Кроме того, в рамках конкурса Top teen&child model of the Planet пятилетняя Аяна Отехан из Актау заняла первое место среди топ-моделей своего возраста.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Культура Грузия Мангистауская область
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