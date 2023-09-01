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    Коллекционные монеты QORQYT ATA выпустил Нацбанк РК

    1 Сентября 2023, 18:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана 1 сентября 2023 года выпускает в обращение коллекционные монеты QORQYT ATA из серии «Сокровища степи». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК 4 сентября 2023 года.

    Коркыт ата — родоначальник кобыза, сказитель, музыкант, композитор. По легенде, Коркыт был выходцем из сырдарьинских степей и жил в VIII-IX веках. В 1980 году в Кызылорде был возведен мемориальный комплекс «Коркыт ата». Официально внесен в список ЮНЕСКО как объект культурного наследия и находится под охраной государства с 28 ноября 2018 года.

    Монеты QORQYT ATA изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 (пять тысяч) штук.

    Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

    Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нацбанк Казахстана
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