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Коллегией ЕЭК вносятся изменения в программу разработки стандартов безопасности парфюмерно-косметической продукции

31 Июля 2018 09:21 137
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Коллегией ЕЭК вносятся изменения в программу разработки стандартов безопасности парфюмерно-косметической продукции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением коллегии Евразийской экономической комиссии вносятся изменения в Программу по разработке межгосстандартов для соблюдения требований техрегламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", сообщается на сайте adilet.zan.kz

МИА "Казинформ" распространяет текст документа.

О внесении изменений в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 июля 2018 года № 117

В соответствии с подпунктами 11 и 12 пункта 1 статьи 51 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 7 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Внести в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденную Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 ноября 2012 г. № 237, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии Т. Саркисян

ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 июля 2018 г. № 117
ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования
1. Обозначения "МТК 529" и "МТК 530" исключить.

2. В позициях 4138 - 4149, 4156 - 4161 и 4167 в графе 5 цифры "2018" заменить цифрами "2019", в графе 6 цифры "2019" заменить цифрами "2020".

3. Дополнить позициями 48 - 61 следующего содержания:

 

"

48

71.100.70

Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения.Пересмотр ГОСТ 32048-2013

статья 3

2018 год

2019 год

Республика Беларусь

49

71.100.70

Продукция парфюмерно-косметическая. Общие критерии обоснованности информации для потребителя в части заявленных потребительских свойств.Внесение изменений в ГОСТ 33488-2015

статья 6

2019 год

2020 год

Российская Федерация

50

71.100.70
07.100.40

Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Руководящие указания по оценке риска и идентификации продукции с микробиологически низким риском.
Разработка ГОСТ на основе ISO 29621:2017

пункты 4 и 7 статьи 5

2019 год

2020 год

Российская Федерация

51

71.100.70
07.100.40

Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет дрожжей и плесневых грибов.Разработка ГОСТ на основе ISO 16212:2017

пункты 4 и 7 статьи 5

2018 год

2019 год

Республика Беларусь

52

71.100.70
07.100.40

Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение специфических и неспецифических микроорганизмов.
Разработка ГОСТ на основе ISO 18415:2017

пункты 4 и 7 статьи 5

2018 год

2019 год

Республика Беларусь

53

71.100.70
07.100.40

Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие требования к микробиологическому контролю.
Разработка ГОСТ на основе ISO 21148:2017

пункты 4 и 7 статьи 5

2018 год

2019 год

Республика Беларусь

54

71.100.70
07.100.40

Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных микроорганизмов.
Разработка ГОСТ на основе ISO 21149:2017

пункты 4 и 7 статьи 5

2018 год

2019 год

Республика Беларусь

55

71.100.70

Продукция парфюмерно-косметическая. 
Методика определения антимикробной активности продукции.
Разработка ГОСТ

пункты 4 и 5 статьи 6

2019 год

2020 год

Республика Беларусь

56

71.100.70

Продукция парфюмерно-косметическая. Аналитический метод. Обнаружение 
и количественное определение диэтаноламина (DEA) методом ГХ/МС.
Разработка ГОСТ на основе ISO/TR 18818:2017

пункт 2 статьи 5

2019 год

2020 год

Республика Беларусь

57

71.100.70

Парфюмерно-косметическая продукция. Руководство по техническим определениям и критериям для натуральных и органических косметических ингредиентов. Часть 2: Критерии для ингредиентов и продукции.
Разработка ГОСТ на основе ISO 16128-2:2017

пункты 4 и 5 статьи 6

2019 год

2020 год

Российская Федерация

58

71.100.70

Продукция парфюмерно-косметическая. Аналитические методы. ВЭЖХ/УФ-методы для идентификации и количественного определения гидрохинона, эфиров гидрохинона и кортикостероидов в косметической продукции для отбеливания кожи.
Разработка ГОСТ на основе EN 16956:2017

пункт 2 статьи 5

2019 год

2020 год

Республика Беларусь

59

71.100.70

Продукция парфюмерно-косметическая. Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности.
Пересмотр ГОСТ 32893-2014 с учетом МР 1.1.0120-18 и МР 1.1.0121-18

пункт 6 статьи 5

2019 год

2020 год

Российская Федерация

60

71.100.70

Продукция парфюмерно-косметическая. Руководящие указания по оценке токсикологических показателей на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов.Разработка ГОСТ

пункт 6 статьи 5

2021 год

2022 год

Российская Федерация

61

11.120.10

Пасты зубные. Общие технические условия.
Внесение изменений в ГОСТ 7983-2016 на основе ISO 11609:2017

пункты 4 – 6 статьи 5

2019 год

2020 год

Республика Беларусь

".

 

      
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