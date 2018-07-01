Коллегией ЕЭК вносятся изменения в программу разработки стандартов безопасности парфюмерно-косметической продукции
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением коллегии Евразийской экономической комиссии вносятся изменения в Программу по разработке межгосстандартов для соблюдения требований техрегламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", сообщается на сайте adilet.zan.kz.
МИА "Казинформ" распространяет текст документа.
О внесении изменений в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 июля 2018 года № 117
В соответствии с подпунктами 11 и 12 пункта 1 статьи 51 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 7 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Внести в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденную Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 ноября 2012 г. № 237, изменения согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии Т. Саркисян
ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 июля 2018 г. № 117
ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования
1. Обозначения "МТК 529" и "МТК 530" исключить.
2. В позициях 4138 - 4149, 4156 - 4161 и 4167 в графе 5 цифры "2018" заменить цифрами "2019", в графе 6 цифры "2019" заменить цифрами "2020".
3. Дополнить позициями 48 - 61 следующего содержания:
|
"
|
48
|
71.100.70
|
Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения.Пересмотр ГОСТ 32048-2013
|
статья 3
|
2018 год
|
2019 год
|
Республика Беларусь
|
49
|
71.100.70
|
Продукция парфюмерно-косметическая. Общие критерии обоснованности информации для потребителя в части заявленных потребительских свойств.Внесение изменений в ГОСТ 33488-2015
|
статья 6
|
2019 год
|
2020 год
|
Российская Федерация
|
50
|
71.100.70
|
Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Руководящие указания по оценке риска и идентификации продукции с микробиологически низким риском.
|
пункты 4 и 7 статьи 5
|
2019 год
|
2020 год
|
Российская Федерация
|
51
|
71.100.70
|
Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет дрожжей и плесневых грибов.Разработка ГОСТ на основе ISO 16212:2017
|
пункты 4 и 7 статьи 5
|
2018 год
|
2019 год
|
Республика Беларусь
|
52
|
71.100.70
|
Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение специфических и неспецифических микроорганизмов.
|
пункты 4 и 7 статьи 5
|
2018 год
|
2019 год
|
Республика Беларусь
|
53
|
71.100.70
|
Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие требования к микробиологическому контролю.
|
пункты 4 и 7 статьи 5
|
2018 год
|
2019 год
|
Республика Беларусь
|
54
|
71.100.70
|
Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных микроорганизмов.
|
пункты 4 и 7 статьи 5
|
2018 год
|
2019 год
|
Республика Беларусь
|
55
|
71.100.70
|
Продукция парфюмерно-косметическая.
|
пункты 4 и 5 статьи 6
|
2019 год
|
2020 год
|
Республика Беларусь
|
56
|
71.100.70
|
Продукция парфюмерно-косметическая. Аналитический метод. Обнаружение
|
пункт 2 статьи 5
|
2019 год
|
2020 год
|
Республика Беларусь
|
57
|
71.100.70
|
Парфюмерно-косметическая продукция. Руководство по техническим определениям и критериям для натуральных и органических косметических ингредиентов. Часть 2: Критерии для ингредиентов и продукции.
|
пункты 4 и 5 статьи 6
|
2019 год
|
2020 год
|
Российская Федерация
|
58
|
71.100.70
|
Продукция парфюмерно-косметическая. Аналитические методы. ВЭЖХ/УФ-методы для идентификации и количественного определения гидрохинона, эфиров гидрохинона и кортикостероидов в косметической продукции для отбеливания кожи.
|
пункт 2 статьи 5
|
2019 год
|
2020 год
|
Республика Беларусь
|
59
|
71.100.70
|
Продукция парфюмерно-косметическая. Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности.
|
пункт 6 статьи 5
|
2019 год
|
2020 год
|
Российская Федерация
|
60
|
71.100.70
|
Продукция парфюмерно-косметическая. Руководящие указания по оценке токсикологических показателей на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов.Разработка ГОСТ
|
пункт 6 статьи 5
|
2021 год
|
2022 год
|
Российская Федерация
|
61
|
11.120.10
|
Пасты зубные. Общие технические условия.
|
пункты 4 – 6 статьи 5
|
2019 год
|
2020 год
|
Республика Беларусь
|
".
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