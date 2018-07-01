Коллегией ЕЭК вносятся изменения в программу разработки стандартов безопасности парфюмерно-косметической продукции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением коллегии Евразийской экономической комиссии вносятся изменения в Программу по разработке межгосстандартов для соблюдения требований техрегламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", сообщается на сайте adilet.zan.kz.

МИА "Казинформ" распространяет текст документа.



О внесении изменений в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 июля 2018 года № 117

В соответствии с подпунктами 11 и 12 пункта 1 статьи 51 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 7 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Внести в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденную Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 ноября 2012 г. № 237, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии

Евразийской экономической комиссии Т. Саркисян



ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 июля 2018 г. № 117

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

1. Обозначения "МТК 529" и "МТК 530" исключить.

2. В позициях 4138 - 4149, 4156 - 4161 и 4167 в графе 5 цифры "2018" заменить цифрами "2019", в графе 6 цифры "2019" заменить цифрами "2020".

3. Дополнить позициями 48 - 61 следующего содержания: