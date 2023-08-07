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    Коллега украл телефон и оформил кредит на жителя Шымкента

    7 Августа 2023, 17:38

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Гостивший у коллеги шымкентец, украл смартфон хозяина дома и оформил на него кредит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию с заявлением о том, что у него украли дорогостоящий телефон обратился житель Туранского района. Со слов горожанина, еще вор успел через онлайн-банкинг оформить кредиты на сумму более 1 млн тенге. Об этом мужчина узнал, когда загрузил все данные на новый мобильный телефон.

    Следователи начали расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 188 УК «Кража, совершенная путем незаконного доступа в информационную систему». Сотрудники криминальной полиции установили, что гаджет присвоил себе и оформил займы коллега заявителя, которого последний пригласил домой на обед. Подозреваемого в тот же день доставили в управление полиции. Оперативники установили, что телефон он сбыл знакомому. Похищенное вернули законному владельцу. Собрав все доказательства, полицейские направили уголовное дело с обвинительным актом в суд. Согласно приговору суда за совершение преступления мужчина проведет один год в колонии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Шымкент
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