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    Колледжи и предприятия начали налаживать связи в Мангистауской области

    3 Марта 2022, 20:44

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Предприятия и колледжи Мангистауской области объединяются для более успешной деятельности. Благодаря сотрудничеству студенты могут пройти практику на предприятии, являющемся партнером, и в дальнейшем получить там работу. Об этом сообщила руководитель отдела технического и профессионального образования областного управления образования Жания Сармурзина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Для снижения безработицы с этого года в пилотном режиме предусматривается размещение госзаказа в колледжах, имеющих предприятия-партнеров. Для этого компания должна запросить конкретных специалистов и заключить предварительный договор с колледжем. «Благодаря такому тандему между колледжем и предприятием образовательные программы обновляются в соответствии с требованиями работодателя, часть госзаказа оплачивается предприятию для студенческих наставников и для дуального обучения. Преподаватели проходят стажировку на предприятии - партнере, оцениваются им, участвуя в выпускном экзамене. А самое главное, студенты могут пройти практику на предприятии в течение всего процесса обучения и трудоустроиться по его окончании. Это повысит солидарную ответственность как заказчика (предприятия), так и исполнителя (колледжа)», - пояснила Жания Сармурзина.

    Она напомнила, что в соответствии с недавним поручением Президента крупные предприятия подписали меморандум о шефстве над всеми государственными колледжами области.

    В целях содействия занятости выпускников колледжей учебными заведениями совместно с работодателями проводится и утверждается работа по разработке содержания учебных программ, сроков обучения, адаптированных к потребностям рынка труда. Привлекаются специалисты с производственных предприятий. Внедрена также дуальная система обучения на основе трехсторонних договоров между колледжами, студентами, предприятиями.

    При этом в колледжах созданы центры трудоустройства выпускников, которые определяют вакансии по изучаемым специальностям и помогают составить резюме.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Образование Промышленность Мангистауская область
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