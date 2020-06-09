Колл-центр для регистрации ввезенных из Армении авто работает в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские напомнили, как и где можно зарегистрировать автомобиль из Армении, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Департаменте полиции Павлодарской области функционирует колл-центр (телефонная линия - Казинформ), по которому любой желающий может получить необходимую информацию об условиях регистрации: (8 1782) 33-38-06», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Колл-центр по регистрации автомобилей, ввезённых в Казахстан из Армении, работает с 9:00 до 19:00. СпецЦОН в Павлодаре для этого работает на улице Космонавтов, 2.

«Правительством принято следующее решение: первое - поставить на учёт автомобили, ввезённые до первого февраля нашими гражданами из Армении; второе - регистрацию произвести в период с первого июня по первое сентября 2020 года; третье - регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением органов управления; четвёртое - платежи за регистрацию», - напомнили в департаменте.

Правительство, отмечают павлодарские полицейские, приняло решение ограничиться тремя платежами: сбором за регистрацию -695 тенге, пошлиной за техпаспорт – 3 473 тенге и пошлиной за госномер – 7 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге. Для для регистрации транспортных средств из Армении в Казахстане нужны документ, удостоверяющий личность, документы об уплате сбора за государственную регистрацию, в размере 0,25 процента месячного расчётного показателя и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан, свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный регистрационный номерной знак на транспортные средства, выданные в уполномоченном органе Республики Армения.

«Документы, представляемые для регистрации транспортных средств, составленные на ином языке, кроме государственного или русского языка, переводятся на государственный или русский язык и должны иметь удостоверяющие подписи нотариуса о верности перевода либо другого лица, имеющего право совершать такие действия», - добавили в ДП региона.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Глава государства поручил в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения. Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию.