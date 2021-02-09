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    Количество жертв схода ледника на севере Индии возросло до 26 человек

    9 Февраля 2021, 13:21

    УТТАРАКХАНД. КАЗИНФОРМ – 171 человек пропали без вести и 26 человек погибли в результате схода ледника в Гималаях на севере Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт 9news.com.au.

    Cход ледника в русло реки Дхаулиганги, вызвавший крупное наводнение, произошел в воскресенье утром в округе Чамоли в северном штате Индии Уттаракханд. По меньшей мере, в результате трагедии пропали 171 человек и 26 человек погибли.

    Сообщается, что большинство пропавших были рабочими, которые занимались строительством двух гидроэлектростанций. Ведутся спасательные и поисковые работы.

    Стремительный поток воды и горные породы при сходе с горы разрушили еще одну небольшую строящуюся гидростанцию. В результате трагедии были разрушены жилые дома, сломаны деревья.

    Начальник полиции штата Уттаракханд Ашок Кумар, в разговоре с журналистами CNN сообщил, что тела 26 людей были извлечены из-под обломков.

    По его словам, продолжаются работы по поиску 171 человека, в том числе 35 рабочих, которые остались в туннеле, проложенном во время строительства одной из гидростанций. Спасательную операцию по поиску и извлечению рабочих из туннеля замедляют огромное количество развалин. В прошлое воскресенье спасателям удалось вытащить 12 человек из небольшого туннеля.

    2500 жителей из 13 сел остались без электричества в результате схода ледника.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Происшествия Индия
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