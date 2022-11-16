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    Количество жалоб от потребителей возросло в СКО

    16 Ноября 2022, 03:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев во время визита в Северо-Казахстанскую область сообщил о том, что разрабатывается новый закон о защите прав потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На встрече с представителями бизнеса председатель Ассоциации защиты прав потребителей и предпринимателей области Надежда Дубовая подняла вопрос о правах потребителей. По ее словам, с введением моратория на проверки бизнеса возросло количество жалоб от населения на качество товаров и услуг.

    «Каждый день получаем по три-четыре жалобы. Хотелось бы, чтобы предприниматели несли ответственность за качество товаров и услуг. К нам поступают жалобы не только на качество промышленных товаров, но и продуктов питания. А это здоровье населения. И невозможно предъявить претензии. Иногда приходим по обоснованной жалобе, ссылаются на мораторий», - проинформировала Н.Дубовая.

    А.Шаккалиев согласился с проблемой. Он отметил, что количество обращений от потребителей увеличилось в десятки раз по стране.

    «С одной стороны, отмечается рост потребительской культуры населения. С другой – повсеместно наблюдается нарушение прав потребителей. И самое мелкое – нарушение маркировки, мелкий шрифт. Мы зачастую видим, когда указан один состав пищевых ингредиентов, фактически они отсутствуют. Написали хороший потребительский закон. Увеличиваем роль общественных организаций, говорим о том, что потребитель имеет конституционное право обратиться в госорганы или в суд напрямую. Сейчас потребитель должен доказывать, обращаться в лабораторию, ее нет. Получается замкнутый круг. Потребитель остался один на один с производителем. Зачастую это импортная продукция, и нет возможности даже заменить на товар надлежащего качества. Мы должны с новым законом о защите прав потребителей пройти в первом полугодии следующего года», - сообщил А.Шаккалиев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Минторговли
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