Количество заявок на платформе enpf-otbasy.kz в марте увеличилось в девять раз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Платформа enpf-otbasy.kz помогла свыше 732 тысячам казахстанцев улучшить свои жилищные условия и получить ресурсы на лечение. В среднем в 2021 году ежемесячно на платформу поступало до 100 тысяч заявок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Отбасы банка.

Количество заявок клиентов, запущенных на платформе enpf-otbasy.kz с 1 марта по 30 марта 2022 года достигло максимального уровня – 870 тысяч , в том числе:

завершенные заявки – это одобренные заявки, где средства уже направлены по целевому назначению - 352 тысячи.

заявки, по которым пришёл отказ ЕНПФ из-за недостаточности средств клиента - 146 тысяч.

заявки, по которым ожидается, что клиент прикрепит подтверждающие целевое назначение документы – 106 тысяч.

заявки на проверке вложенных документов - 73 тысячи.

заявки, отмененные самим клиентом – 52 тысячи.

незавершенные заявки, по которым клиенты не подписали заявления – 35 тысяч.

заявки, отправленные на доработку - 34 тысячи.

заявки в ожидании поступления средств из ЕНПФ на спецсчет – 33 тысячи.

заявки, по которым необходимо выбрать вклад Отбасы банка для пополнения – 20 тысяч

заявки, по которым средства возвращены в ЕНПФ - 19 тысяч.

Все поступившие заявки, а также заявки, по которым уже вложены подтверждающие документы, отрабатываются в порядке очереди.

«Вместе с тем, в обществе распространяются слухи о том, что 1 апреля 2022 года все средства ЕПВ, которые находятся сейчас на специальных счетах казахстанцев в Отбасы банке, будут возвращены в ЕНПФ.

В этой связи поясняем, что средства, находящиеся на специальных счетах граждан в Отбасы банке – это их собственность. С момента поступления денег на специальный счет у казахстанцев есть 20 рабочих дней для предоставления подтверждающих документов по их использованию на цели улучшения жилищных условий. Таким образом, срок нахождения денег, поступивших на спецсчёт в конце марта распространяется фактически до 30 апреля 2022 г. Если средства были запрошены на лечение и уже поступили на специальный счет, то у граждан для подтверждения цели их использования есть 45 рабочих дней.

Поэтому заявителям, которые получили свои средства на специальный счёт надо спокойно собирать документы, не обращаясь в региональные филиалы банка, так как все процедуры проходят онлайн.

Также в социальных сетях, в последние три дня распространяются ошибочные утверждения о якобы пропавших излишках пенсионных накоплений. Например, по 53 649 заявкам, поданным с 25 марта по 28 марта 2022 г. от ЕНПФ получен отказ, в связи с недостаточностью запрошенных средств. На это повлияло изменение валютного курса и связанная с этим переоценка пенсионных накоплений. 25 марта 2022 года курс доллара, по которому была проведена переоценка пенсионных активов, составлял 494,16 тенге, а 28 марта 2022 года - 484,49 тенге», - отметили в банке.

Чтобы использовать свои ЕПВ по старым пороговым значениям, банк рекомендовал успеть подать заявки на портале enpf-otbasy.kz до 29 марта 2022 года включительно. Так как, согласно правилам по использованию ЕПВ на улучшение жилищных условий и лечение, Отбасы банк в течение двух рабочих дней обрабатывает и направляет заявку в ЕНПФ. ЕНПФ будет принимать и рассматривать заявки по действующим пороговым значениям до 23:59 часов 31 марта 2022 года включительно.

Сегодня 35 тысячам заявителей, которые не завершили создание заявки в ЕНПФ, будут направлены СМС уведомления. Просим их зайти на портал и подписать с помощью ЭЦП два заявления: об удержании индивидуального подоходного налога и заявление на единовременную пенсионную выплату.

«Большинство заявок повторные. Есть рекордсмены, которые подают многократно свои заявки. Но именно в марте мы наблюдаем аномальные процессы. Например, была реальная заявка на 5 тенге, и 161 заявка на сумму от 40 тенге до 2000 тенге. Учитывая, что время пребывания на портале при среднем уровне компьютерной грамотности человека занимает 15 - 20 минут, непонятен финансовый смысл таких операций. Также стали поступать заявки с неадекватными запросами, например, на портале принято 627 реальных заявок, где сумма каждой из них составляла от 200 млн тенге до 6 миллиардов тенге. Понятно, что таких огромных сумм единовременных пенсионных выплат не существует в природе. Планируем опубликовать в начале мая подробный отчёт для общественности об использовании пенсионных накоплений и об особенностях этого уникального проекта», - отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.