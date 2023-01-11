Количество зарегистрированных уголовных правонарушений снижается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из 100% зарегистрированных в Акмолинской области преступлений 40% приходится на города Кокшетау и Степногорск. Об этом сообщил на прошедшем брифинге начальник управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Акыл Карпыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 2022 год в Акмолинской области наблюдается снижение общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений на 21,1% по сравнению с 2021 годом. По сравнению с другими областями по криминогенной ситуации Акмолинская область находится на 10-м месте.

«Хотел обратить внимание, что из 100% зарегистрированных преступлений - 40% приходится на города Кокшетау и Степногорск, остальные 60% на районы нашего региона», - отметил А. Карпыкбаев.

По словам спикера, на первом месте среди районов по зарегистрированным правонарушениям находится Бурабайский район. Это объясняется курортной зоной, но тем не менее по сравнению с 2021 годом в данном районе наблюдается снижение преступности на 26%. На втором месте среди районов находится Целиноградский район, это можно объяснить близким расположением к столице, хотя здесь тоже наблюдается снижение на 46,4%.

А. Карпыкбаев подчеркнул снижение преступности во всех районах области, за исключением новообразовавшегося города Косшы, где наблюдается рост на 311,9% (с 59 до 243), что обусловлено введением учета по данному региону в октябре 2021 года.

В целом по категориям уголовных правонарушений наблюдается снижение на 8,7% особо тяжких преступлений, тяжких - на 12,6%, средней тяжести на 19,7%, небольшой тяжести на 22%. По уголовным проступкам также наблюдается снижение на 34,5%.

«Однако по некоторым правонарушениям тяжкой категории произошел незначительный рост. Это причинение тяжкого вреда здоровью - на 3,3% с 92 до 95 и вымогательство - на 61,5% с 13 до 21. Наибольшее количество вымогательств зарегистрировано в городе Кокшетау – 11, где рост составил 57,1%, Бурабайском районе – четыре (рост на 300%), Степногорске – три, рост на 200%», - добавил А. Карпыкбаев.

Вместе с тем, каждое второе преступление в Акмолинской области совершено против собственности, что составляет 70,5% от общего числа зарегистрированных в ЕРДР. Основная их часть – кражи и мошенничества.

Фото РСК Акмолинской области.



