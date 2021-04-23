08:02, 23 Апрель 2021 | GMT +6
Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 300 тысяч
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 894 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 511,
город Алматы - 698,
город Шымкент - 131,
Акмолинская область - 126,
Актюбинская область - 226,
Алматинская область - 195,
Атырауская область - 133,
Восточно-Казахстанская область - 98,
Жамбылская область - 70,
Западно-Казахстанская область - 181,
Карагандинская область - 228,
Костанайская область - 31,
Кызылординская область - 71,
Мангыстауская область - 67,
Павлодарская область - 48,
Северо-Казахстанская область - 41,
Туркестанская область - 39.
Всего в стране выявлены 300 733 заболевших.