Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 220 тысяч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 143,

город Алматы - 160,

город Шымкент - 2,

Акмолинская область - 66,

Актюбинская область - 6,

Алматинская область - 28,

Атырауская область - 40,

Восточно-Казахстанская область - 9,

Жамбылская область - 1,

Западно-Казахстанская область - 57,

Карагандинская область - 51,

Костанайская область - 49,

Кызылординская область - 3,

Мангыстауская область - 3,

Павлодарская область - 56,

Северо-Казахстанская область - 16,

Туркестанская область - 3.

Всего в стране выявлено 220 018 заболевших.