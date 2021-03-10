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    08:01, 10 Март 2021 | GMT +6

    Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 220 тысяч

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 143,

    город Алматы - 160,

    город Шымкент - 2,

    Акмолинская область - 66,

    Актюбинская область - 6,

    Алматинская область - 28,

    Атырауская область - 40,

    Восточно-Казахстанская область - 9,

    Жамбылская область - 1,

    Западно-Казахстанская область - 57,

    Карагандинская область - 51,

    Костанайская область - 49,

    Кызылординская область - 3,

    Мангыстауская область - 3,

    Павлодарская область - 56,

    Северо-Казахстанская область - 16,

    Туркестанская область - 3.

    Всего в стране выявлено 220 018 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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