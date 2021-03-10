08:01, 10 Март 2021 | GMT +6
Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 220 тысяч
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 143,
город Алматы - 160,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 66,
Актюбинская область - 6,
Алматинская область - 28,
Атырауская область - 40,
Восточно-Казахстанская область - 9,
Жамбылская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 57,
Карагандинская область - 51,
Костанайская область - 49,
Кызылординская область - 3,
Мангыстауская область - 3,
Павлодарская область - 56,
Северо-Казахстанская область - 16,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 220 018 заболевших.