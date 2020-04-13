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    Количество заражённых коронавирусом в Узбекистане достигло 934

    13 Апреля 2020, 21:41

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Количество больных коронавирусом в Узбекистане достигло 934, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно данным Минздрава РУ в стране количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 934. В то же время 85 человек выздоровели 4 пациента скончались.

    Вместе с тем, по данным главного государственного санитарного инспектора Нурмата Атабекова, в Ташкенте на лечении находится 201 пациент с коронавирусом.

    В частности, в НИИ вирусологии лечатся 97 человек, у 30 из них наблюдается пневмония, состояние 6 пациентов тяжелое, 1 - относительно тяжелое.

    В НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечатся 104 человека, состояние 5 тяжелое.

    На данный момент более 80 тысяч человек находятся на стационарном и домашнем карантине.

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Узбекистан
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