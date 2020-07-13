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    Количество заражений коронавирусом растет в Бельгии

    13 Июля 2020, 14:19

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Третий день подряд число новых случаев заражения коронавирусом растет в Бельгии. В период с 3 по 9 июля в среднем было 90 случаев в сутки против 88 неделей ранее, что на 2% больше, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Le Soir.

    По данным исследовательской организации Sciensano, увеличение произошло в основном в Антверпене, Брюсселе и Западной Фландрии. Всего с начала коронакризиса в Бельгии зарегистрировано 62 707 подтвержденных случаев заболевания, что на 101 больше, чем сообщалось в воскресенье.

    Однако общее число случаев заболеваний атипичной пневмонией Covid-19, вызываемой коронавирусом, в Бельгии сильно занижено из-за отсутствия тестов в начале эпидемии, что позволило выявлять только самые серьезные случаи. За последние 14 дней в Бельгии на каждые 100 тысяч жителей приходилось 10,9 случаев заболевания.

    Отметим, власти Бельгии готовятся ко второй волне коронавируса, в стране вводятся дополнительные меры по профилактике инфекции. С минувшей субботы ношение маски, закрывающей рот и нос, обязательно во многих общественных местах. За отсутствие маски люди могут быть оштрафованы на 250 евро.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Бельгия
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