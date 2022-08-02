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    • Количество заболевших КВИ увеличилось в 1,3 раза за неделю в Мангистауской области

    2 Августа 2022 19:24

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области за последнюю неделю количество заболевших КВИ выросло со 155 до 211, это в 1,3 раза больше по сравнению с предыдущей неделей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    По словам и. о. руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнары Коркембаевой, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в стране с 10 февраля этого года Мангистауская область находится в «зеленой» зоне.

    По данным руководителя управления здравоохранения Аманбека Жумырова, в последние месяцы в регионе самый высокий показатель заболеваемости отмечается в Актау — 287 заболевших, в Мунайлинском районе — 86 заболевших, в Жанаозене — 60 заболевших COVID-19.

    «В настоящее время в области работают 52 бригады медиков. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации в качестве резерва подготовлено еще 16 бригад. Всего из 52 бригад 16 обслуживают городское население и 36 бригад — сельские населенные пункты. Четыре бригады состоят из врачей-специалистов и 48 бригад — фельдшерские. Кроме того, в организациях первичной медико-санитарной помощи задействовано 646 врачей общей практики и около 2000 средних медицинских работников», — сообщил Аманбек Жумыров.

    По словам специалистов, для профилактики распространения коронавирусной инфекции в области необходимо активизировать работу по вакцинации и ревакцинации, разъяснительную работу среди населения. Руководителям государственных учреждений и организаций необходимо взять под контроль вакцинацию и ревакцинацию сотрудников, принять меры по обеспечению порядка ношения масок в общественном транспорте, в местах массового скопления людей, в закрытых помещениях в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

    Глава региона Нурлан Ногаев поручил ответственным лицам усилить контроль за исполнением вышеназванных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения защиты жизни и здоровья населения.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2021 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Мангистауская область #Регионы #Коронавирус в РК
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