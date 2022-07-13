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    Количество заболеваний оспой обезьян в Бельгии выросло на 33% за неделю

    13 Июля 2022, 22:40

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Количество заражений оспой обезьян в Бельгии растет. Уже поступили первые вакцины против данного заболевания, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Фламандский телеканал VRT сообщает, что число зарегистрированных случаев заболевания оспой обезьян в Бельгии возросло до 244, что на 33% больше, чем за предыдущую неделю.

    За прошедшие 7 дней число официальных случаев составляло 168. 125 пациентов проживают во Фландрии, 76 - в Брюссельском столичном регионе и 24 - в Валлонии. Все заболевшие - мужчины в возрасте от 20 до 62 лет.

    Болезнь возникла в лесных районах Центральной и Западной Африки. В других странах были зафиксированы лишь единичные случаи обезьяньей оспы у лиц, которые путешествовали по регионам Африки. С начала мая число случаев обезьяньей оспы резко возросло в других странах мира, в том числе в Европе, в основном среди мужчин.

    На прошлой неделе федеральный министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук объявил, что сотрудники сферы здравоохранения и люди, имевшие контакт с лицами из групп риска, смогут пройти вакцинацию. Это должно произойти в течение четырех дней после контакта. Первые 200 вакцин прибыли в Бельгию вчера вечером в больницу г. Хассельт, а это значит, что вакцинация в стране может быть проведена уже сейчас.


    Фото: vesti-ua.net

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Мировые новости Оспа обезьян
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