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    Количество вызовов скорой помощи резко увеличилось из-за жары в столице

    13 Июля 2023, 16:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Не проводить много времени на улице в дневное время рекомендуют столичным жителям в связи с устоявшейся жаркой погодой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Астане сейчас сохраняется жаркая погода. За последние две недели количество вызовов скорой помощи увеличилось на 2,5 тыс. случаев. Особенно среди населения старше 55 лет чаще всего встречаются перепады артериального давления. Мы не исключаем, что на это влияет жаркая погода. В связи с этим призываем всех горожан максимально защищаться от солнечного удара и позаботиться о своем здоровье», - сказал на брифинге заведующий информационно-оперативным диспетчерским отделом городской станции скорой помощи города Астана Сабыр Наркулов.

    Прежде всего было рекомендовано не выходить на улицу с 12.00 до 16.00.

    «Это время особенно опасно для пожилых людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Даже у относительно здоровых людей наблюдаются проблемы от жаркой погоды. Первые признаки - это головокружение и тошнота, поэтому старайтесь не проводить много времени на улице. Рекомендуется эффективно выбирать время для прогулки, лучше избегать физической активности под солнцем», - добавил Сабыр Наркулов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Здравоохранение
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