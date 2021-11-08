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Количество выпускающих педагогов вузов сократилось в Казахстане

8 Ноября 2021 15:20
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Количество выпускающих педагогов вузов сократилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 86 до 50 сократилось число вузов, выпускающих педагогов. Осуществлен возврат 138 приложений к лицензиям по педагогическим направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

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Напомним, ранее Глава государства поручил принять комплексные меры по обеспечению качества подготовки будущих педагогов.

За последние два года министерство предоставило вузам различные возможности для улучшения качества образовательных услуг. К примеру, с сентября этого года преподавателям вузов повысили заработную плату, законодательно разрешили привлекать к работе гораздо большее количество практикующих специалистов, являющихся профессионалами в своем деле. Кроме того, с начала года МОН РК разработано более 300 образовательных программ, которые адаптированы под современные запросы рынка труда. Вузам предоставлена академическая самостоятельность, введена система сертификации выпускников.

«Вопрос квалификации педагогов, которые в будущем будут работать с детьми, крайне важен для нас. Учеников в школах должны обучать профессионалы, любящие свое дело. Поэтому в этом вопросе, действительно, главное не количество, а качество работы вузов, выпускающих педагогов. Компромиссов и уступок быть не может. У нас есть вузы, которые осуществляют качественную подготовку будущих учителей. Тем не менее результаты проверок в некоторых вузах неутешительны и показывают, что не все университеты соответствуют предъявляемым требованиям. Министерство дает время для того, чтобы качество образовательных услуг было приведено в соответствие с требованиями. В случае, если вуз не проводит работу по улучшению качества, мы принимаем более жесткие меры, а именно – лишаем лицензии. К примеру, теперь у нас меньше вузов, которые будут выпускать педагогов. Но зато их будут готовить более конкурентоспособные вузы. Со временем это даст положительный эффект», – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

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#Образование   #МОН  
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