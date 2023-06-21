Количество волонтерских организаций в Казахстане выросло в три раза - Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество волонтеров достигло в Казахстане 200 тысяч. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние годы в стране проведены масштабные реформы. Реализуются новые проекты. Чтобы эта работа была успешной, необходимо чтобы все общество участвовало. Очень важно надежное партнерство государства и общества. В этом отношении роль волонтеров исключительна. Сегодня они активно работают в различных сферах общества. В Казахстане 2020 год стал Годом волонтеров. Сейчас количество волонтерских организаций в стране выросло в три раза, то есть 680 организаций. Количество волонтеров достигло 200 тысяч. Во всех регионах открыты фронт-офисы, где прошли подготовку тысячи волонтеров. Была создана платформа Qazvolunteer.kz», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что на сегодняшний день в Казахстане любой желающий может стать членом волонтерской группы и внести свой вклад в полезные дела.

«На самом деле это огромная возможность. Также наши волонтеры специально посетили Иорданию, Кению, Таиланд и Турцию, где получили опыт. В этот момент я благодарю представителей ООН, которые поддерживают волонтеров Казахстана. В прошлом году в стране прошел первый форум волонтеров Центральной Азии. Важные мероприятия продолжатся и в дальнейшем. Потому что честное служение обществу в рядах волонтеров - это не однодневная или временная работа, это жизненная цель, которую каждый волонтер выбирает добровольно. В целом волонтерство – это яркий пример патриотизма. Это образ жизни людей, которые ставят моральные ценности превыше всего. Волонтеры вносят большой вклад в развитие общества», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал Международный форум волонтеров. В нем также участвуют более 140 волонтеров из 34 стран. Приехали 50 иностранных спикеров. Также прибыли волонтеры со всего Казахстана. Всего более 400 участников.