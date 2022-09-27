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    Количество внутренних туристов в 2021 году выросло до 6,9 млн человек

    27 Сентября 2022, 10:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о ходе реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства в сфере туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках создания благоприятных условий для развития туризма увеличен номерной фонд до 193 тыс. койко-мест. Количество внутренних туристов выросло до 6,9 млн человек», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Вместе с тем, по его словам, туристическая отрасль в 2021 году испытывала трудности, связанные с ограничениями на въезд из-за пандемии.

    «В этой связи, не достигнут показатель по въездному туризму», - констатировал министр.

    Как сообщалось ранее, Алибек Куантыров сообщил о финансировании нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

    «Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта на 2021 год составил свыше 897 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета выделено порядка 271 млрд тенге. В 2022 году на реализацию национального проекта запланировано порядка 1 562 млрд тенге, из них внебюджетные средства - свыше 1 197 млрд тенге», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Туризм Экономика Миннацэкономики
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