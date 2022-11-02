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    Количество внутренних туристов достигло рекордных показателей в Казахстане

    2 Ноября 2022, 14:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев заявил, что в Казахстане количество внутренних туристов достигает рекордных показателей. За шесть месяцев этого года заполняемость мест размещения составила 28,2%, что выше допандемийного уровня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр заявил, что по итогам 2021 года зафиксирован рекордный показатель внутренних туристов. Количество составило почти 7 млн человек.

    «Как считается внутренний туризм? Это казахстанец, который переночевал в гостинице либо посетил национальный парк. Около 7 млн человек посещали нацпарки и переночевали в гостиницах. Это больше чем в 2019 году (тогда было 6,6 млн). Казахстанцы стали больше путешествовать внутри своей страны, больше посещать нацпарки, хотя сейчас ограничений нет, можно летать в Турцию, Дубай», - сказал Ержан Еркинбаев на встрече с туристическим сообществом в Алматы.

    Он также добавил, что к концу года ожидается показатель в 8 млн внутренних туристов.

    «Постепенно восстанавливается и въездной туризм. По итогам полугодия количество таких туристов выше почти в 2,5 раза и составляет около 300 тысяч человек. Это количество иностранных туристов, которые прилетели в Казахстан и переночевали минимум сутки. Те, кто прилетели и улетели куда-то транзитом туристами не считаются, это посетители», - отметил спикер.

    Вице-министр заметил, что в прошлом году зафиксирован исторический показатель числа посетителей нацпарков. Количество увеличилось на 300 тысяч человек по сравнению с 2019 годом, составив 1,5 млн человек.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане для 78 стран действует безвизовый режим.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм Минкультуры
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