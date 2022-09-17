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    Количество вертолетов для тушения пожаров в Казахстане увеличат в три раза

    17 Сентября 2022, 09:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Находясь с рабочей поездкой в Костанайской области, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития региона с участием руководства центральных госорганов и акимата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    С докладами выступили аким области Архимед Мухамбетов, министры по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, а также вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

    Заслушав выступающих, Премьер-Министр отметил, что недавние лесные пожары, произошедшие в Костанайской области, нанесли значительный ущерб местным жителям и инфраструктуре, привели к гибели человека. В этой связи Алихан Смаилов отметил необходимость выстраивать спасательную работу вокруг лесных хозяйств.

    «Нужно провести дноуглубительные работы в водоемах рядом с лесными массивами, чтобы вертолетная техника могла на «коротком плече» брать воду и тушить такие пожары. Мы приобретем дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолетов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров. Это касается всех регионов, включая Костанайскую область», – сказал Алихан Смаилов.

    В ходе совещания Премьер-Министр также обратил внимание на недоработки акимата региона в сфере образования. В частности, он отметил срыв сроков окончания капитального ремонта в 7 школах региона, из-за чего дети вынуждены учиться в неприспособленных местах (детские сады, дома культуры, здания сельских акиматов).

    «Нужно принять оперативные меры для решения этой проблемы. В целом необходимо более ответственно подходить к сфере образования, так как дети должны учиться в соответствующих условиях», – подчеркнул Алихан Смаилов.

    Переходя к экономическому блоку вопросов, Премьер-Министр отметил, что для повышения благосостояния жителей области необходимо проводить работу по запуску инвестиционных проектов, способных дать импульс социально-экономическому развитию всего региона.

    «Это одна из главных задач руководства акимата. Все условия со стороны государства для этого созданы, на постоянной основе оказывается необходимая поддержка», – сказал Алихан Смаилов.

    По его словам, в рамках Нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» и программы «Ауыл – ел бесігі» Костанайской области выделено 6,7 млрд тг на реализацию 75 проектов в 32 сельских населенных пунктах. В целом же на развитие региона в 2022 году из республиканского бюджета было выделено 115,9 млрд тг, а также еще 31,7 млрд тг в рамках уточнения бюджета.

    «Эти средства направлены в первую очередь на социальные нужды, развитие инфраструктуры и агропромышленного комплекса области. Акимат должен обеспечить эффективное использование данных средств», – отметил Премьер-Министр.

    Алихан Смаилов также обратил внимание на необходимость вести планомерную работу по недопущению нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания. По его словам, акимату в этом направлении нужно активизировать использование имеющихся механизмов.

    Кроме того, Премьер-Министр подчеркнул важность дальнейшей диверсификации экономики региона. Так, в 2022 году в области был запланирован запуск 45 новых проектов на $38 млрд.

    «Запуск инвестиционных проектов приведет к появлению новых рабочих мест. Акимат области должен продолжить работу по созданию всех необходимых условий для инвесторов и своевременному запуску намеченных проектов», – сказал Алихан Смаилов.

    В заключение Премьер-Министр поручил проработать вопрос выделения средств на реализацию проектов теплоснабжения, обеспечить своевременное финансирование проекта по реконструкции автомобильной дороги «Костанай - Денисовка», до конца 2022 года принять меры по улучшению состояния дорог местного значения.

    Кроме того, Алихан Смаилов поручил проработать вопросы строительства нового перинатального центра в области, который в последующем будет увеличен до многофункционального медицинского учреждения, выделения средств для восстановления детского культурного летнего оздоровительного комплекса «Достық» Аулиекольского района, а также финансирования строительства поликлиники в городе Тобыл и ряд других.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Премьер-министр РК Костанайская область Происшествия Пожар Алихан Смаилов
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