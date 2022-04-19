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    08:29, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Количество вакцинированных от ковида казахстанцев приближается к 9,5 млн

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».

    Согласным данным МВК, 18 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 473 673 человека, 2-м компонентом - 9 218 283 человека.

    Кроме того, 18 апреля вакциной «Pfizer» провакцинированы: I компонентом - 1 017 157 человек, II компонентом - 873 937 человек.

    Из них I дозой: подростки – 806 363, беременные женщины – 37 319, кормящие женщины – 133 363; II дозой: подростки – 726 203, беременные женщины – 31 727, кормящие женщины – 114 183.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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