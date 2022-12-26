Количество уголовных правонарушений в социально-бытовой сфере сокращается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–ноябрь текущего года в Казахстане зарегистрировали 841 уголовное правонарушение в семейно-бытовой сфере — на 6,9% меньше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 903 таких уголовных правонарушения, минус 7,7% за год.

В разрезе регионов больше всего уголовных правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области: 100 случаев, против 135 случаев годом ранее.

Среди антилидеров также оказались Алматинская (87 случаев), Карагандинская (80 случаев), Павлодарская (80 случаев) и Костанайская (72 случая) области.

Меньше всего правонарушений в секторе ожидаемо было зарегистрировано в трех новообразованных областях — Абайской, Улытауской и Жетысуской: 3, 4 и 5 случаев соответственно.

97,6% зарегистрированных случаев относились к уголовным правонарушениям против личности: 821 случай — на 7,9% меньше, чем годом ранее. Большинство таких правонарушений пришлось на умышленное причинение тяжкого (327 случаев) и средней тяжести (295 случаев) вреда здоровью, а также убийства (99 случаев).

У домашних насильников также были в ходу уголовные правонарушения против собственности (9 случаев) и уголовные правонарушения против порядка управления (4 случая).



