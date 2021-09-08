Количество ученых в возрасте до 35 лет увеличилось в Казахстане - Асхат Аймагамбетов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе выступления на I Международном форуме молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития» министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о развитии казахстанской науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первый день Форум начал свою работу с заседания пленарной сессии «Взаимодействие государства, науки и бизнеса - ключевой фактор инновационного развития страны», спикером которой выступил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Он отметил, что в Казахстане развитию сферы образования уделяется особое внимание.

«Только за последние два года финансирование науки с республиканского бюджета увеличилось более чем в два раза. Это очень важный показатель. Также с 2020 года гранты-конкурсы проводятся каждый год. До этого это было проблематичным вопросом для молодых ученых. Мы ввели разные грантовые программы. Это специальные гранты на международную коллаборацию. У нас специальные гранты выделяются и для молодых ученых. Важным шагом стало выделение грантов на научно-технические деятельности через фонд науки. И только по последнему конкурсу 100 проектов достигли этапа продаж. Было создано полторы тысячи новых рабочих мест. По поручению Главы государства проводится работа по выделению 500 грантов для прохождения ученых в ведущих научных объектах мира через программу «Болашак». Ежегодно мы будем выделять 1000 грантов по проекту «Жас ғалым», - сказал министр образования.

Кроме того, он отметил, что важным моментом является модернизация научных организаций, прежде всего развитие инфраструктуры.

«По поручению Президента с 2020 года мы открыли новую программу по укреплению материально-технической базы нашего научно-исследовательского института. В 2020 году 469 наименовании современного оборудования было закуплено для 23 наших научно-исследовательских институтов. В 2021 году также были поддержаны расходы порядка 4 млрд тенге для укрепления материально-технической базы»,- подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Асхат Аймагамбетов обозначил, что по поручению Президента разработан национальный проект по развитию науки по четырем основным направлениям.

«Сейчас обсуждения проводятся с нашими учеными. Я думаю, что принятие национального проекта позволит решить очень важные и актуальные задачи в развитии нашей науки. На сегодняшний день 35% ученых это - молодые ученые в возрасте до 35 лет. И именно количество молодых ученых благодаря тем системам и мерам, которое предпринимает государство, увеличивается ежегодно», - подытожил министр.

Напомним, сегодня в Алматы дан старт I Международному форуму молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития», организованному Советом по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева. Мероприятие проходит в гибридном формате, часть спикеров выступают на площадке Представительства Фонда Нурсултана Назарбаева в г. Алматы, другие - присоединяются из разных городов Казахстана и стран мира в режиме онлайн.

В трехдневном Форуме примут участие около 200 спикеров и докладчиков из 14 стран: Казахстан, Беларусь, Великобритания, Германия, Канада, Китай, Латвия, Португалия, Россия, США, Таджикистан, Турция, Украина, Франция.

Для молодых ученых и слушателей Форума организаторы подготовили разнообразную программу мероприятий. С 8 по 10 сентября, пройдут открытые лекции, воркшопы, шоу-кейсы, выставка научных достижений, первый республиканский предпринимательский диктант, научные сессии «Зеленый мир» и «Личность и общество», научно-популярное состязание «Science Slam- Казахстан», конкурс инновационных бизнес-проектов «Молодежный Start UP», круглый стол «Устойчивое развитие в современной казахстанской науке», международная конференция «Искусственный интеллект, большие данные и медицина» и другие.