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    Количество туристов возросло в Туркестанской области

    27 Июня 2023, 14:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды рассказал о развитии туризма в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионе определены три основных направления по развитию туризма. По историко-познавательной направленности туристов обслуживают 1770 историко-культурных памятников. На территории области расположены четыре объекта экологического туризма, особо охраняемых природных объекта. Это заповедники «Аксу-Жабагылы» и «Каратау», национальный природный парк «Сайрам-Угам», региональный природный парк «Сырдария - Туркестан», - сказал Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК.

    По его словам, в целях развития экологического туризма разработано 30 туристических маршрутов.

    «В направлении лечебно-оздоровительного туризма функционируют 72 лечебно-оздоровительных пункта, номерной фонд составляет 7940 коек. До конца года планируется ввести в эксплуатацию два лечебно-оздоровительных комплекса. В целом, по данным направлениям в прошлом году в области побывало более 470 тысяч туристов и 1 миллион визитеров», - отметил аким.

    Он также сообщил, что в сферу туризма привлечено 69 млрд тенге инвестиций.

    «В результате завершены и введены в эксплуатацию 19 туристических инвестиционных проектов. В этом году ожидается запуск 10 проектов на 35 млрд тенге», - добавил Д. Сатыбалды.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Туркестанская область Туризм Акимат
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