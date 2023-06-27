Количество туристов возросло в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды рассказал о развитии туризма в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе определены три основных направления по развитию туризма. По историко-познавательной направленности туристов обслуживают 1770 историко-культурных памятников. На территории области расположены четыре объекта экологического туризма, особо охраняемых природных объекта. Это заповедники «Аксу-Жабагылы» и «Каратау», национальный природный парк «Сайрам-Угам», региональный природный парк «Сырдария - Туркестан», - сказал Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК.

По его словам, в целях развития экологического туризма разработано 30 туристических маршрутов.

«В направлении лечебно-оздоровительного туризма функционируют 72 лечебно-оздоровительных пункта, номерной фонд составляет 7940 коек. До конца года планируется ввести в эксплуатацию два лечебно-оздоровительных комплекса. В целом, по данным направлениям в прошлом году в области побывало более 470 тысяч туристов и 1 миллион визитеров», - отметил аким.

Он также сообщил, что в сферу туризма привлечено 69 млрд тенге инвестиций.

«В результате завершены и введены в эксплуатацию 19 туристических инвестиционных проектов. В этом году ожидается запуск 10 проектов на 35 млрд тенге», - добавил Д. Сатыбалды.