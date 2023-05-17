Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев сообщил, какие изменения могут произойти в сфере государственной службы в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня все кандидаты сдают тесты для поступления на государственную службу. Раньше все жаловались, что тесты очень сложные и вопросы «мудреные». В настоящее время мы сокращаем количество вопросов по тестам. Например, если сейчас нужно сдать экзамен по девяти законопроектам, то в ближайшее время мы сократим их количество до четырех. Вместо этого мы внедряем такие механизмы, как определение профессиональных качеств и способностей», - поделился планами председатель Агентства, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ежегодной конференции «Меритократия. Добропорядочность. Инновации».

Ранее сообщалось, что с марта текущего года ведется онлайн прием сотрудников в пяти государственных органах. Проект сейчас работает в пилотном режиме в министерствах торговли и интеграции, индустрии и инфраструктурного развития, а также в Акмолинской области, городе Шымкент и в агентстве. В этих государственных органах сейчас прием на службу осуществляется онлайн.

В Казахстане провели более 70 специальных исследований по совершенствованию сферы государственной службы.



