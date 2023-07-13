Количество теплиц растет в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области благодаря реализации проекта «Ауыл аманаты» в селах растет количество теплиц. С проектами теплиц ознакомился аким области Ералы Тугжанов в ходе поездки в Алгинский район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В селе Ушкудык Е.Тугжанов региона осмотрел одну из нескольких десятков теплиц, возводимых на территории области в рамках проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты». В рамках проекта Нурзада Жапарова получила льготный займ на сумму 7,5 млн тенге на строительство теплицы площадью 160 квадратных метров. Основные работы по строительству теплицы завершены, осталось провести систему капельного орошения. Уже в августе начнется посев огурцов. Теплица оснащена системой отопления и первый урожай здесь планируют получить в ноябре.

Аким области поддержал проект теплицы и отметил его значимость для села. «Это одна из основных целей проекта - круглогодичное продовольственное обеспечение населения продуктами питания собственного производства. Такие теплицы позволят снять с повестки дня вопрос хранения овощей, что положительно скажется на стоимости овощей в межсезонье», - сказал аким области.

Всего в Ушкудыкском сельском округе жители уже реализуются 20 проектов «Ауыл аманаты», в том числе 4 теплицы. Затем аким области посетил ряд крестьянских хозяйств сельского округа. Руководитель КХ «Энергия» Ерлан Муханов ожидает хорошего урожая. «Если погода будет благоприятная, то не менее 20-25 центнеров зерновых с гектара соберем, при неудачном раскладе - 10-15 центнеров с гектара, что также будет неплохим результатом», - сказал Ерлан Муханов.

Крестьянское хозяйство «Ажар+» Талгата Куртабаева на площади 1708 гектаров посеяло пшеницу, ячмень, подсолнечник и другие масличные культуры. При этом налаживает и переработку продукции. На сегодня при хозяйстве действует пекарня, где для жителей Ушкудыка ежедневно выпекают 150 булок хлеба. В скором времени начнет работать молочно-товарная ферма на 100 голов КРС, в которой также будут производить козье молоко. Строительство фермы Талгат Куртабаев планирует завершить с привлечением средств проекта «Ауыл аманаты». Однако, по условиям проекта, финансирование крестьянских хозяйств не предусмотрено. Аким области заверил, что вопрос будет дополнительно рассмотрен, хозяйство обязательно получит помощь в развитии. Новый спорткомплекс ангарного типа в селе Ушкудудк введут в эксплуатацию в сентябре. Ералы Тугжанов поставил перед подрядной организацией ТОО «Шаңырақ XXI» задачу по обеспечению высокого качества и соблюдению сроков. В спорткомплексе жители села смогут заниматься боксом, борьбой, восточными единоборствами, посещать тренажерный зал. Предусмотрен многоцелевой спортивный зал для учебно-тренировочных занятий, который позволит проводить занятия по мини-футболу, теннису и волейболу.